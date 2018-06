Contro-Festa dell'Unità a Parco Nord? Il Comune: 'Indagheremo'

"Made in Parco Nord", la kermesse estiva annunciata ieri su Facebook, sembra pensata proprio per fare concorrenza alla Festa dell'Unità, che quest'anno ha traslocato nei padiglioni di BolognaFiere.

L'assessore al Patrimonio Matteo Lepore però vuole vederci chiaro: "Se questa doppia festa dell'Unità ha la stessa fortuna dell'altra festa (ProBo, ndr), nata il mese scorso e chiusa dopo una settimana direi che non dovrebbe destare preoccupazioni", ha dichiarato "di sicuro approfondirò questa strana presenza nel Parco Nord di alcune manifestazioni che poi ad un certo punto scompaiono. Al di là del gioco sui social, che lascia il tempo che trova, c'è un tema anche di trasparenza che va affrontato. Quando si chiedono risorse ai cittadini per beneficenza è bene che si spieghi dove vanno in modo chiaro. L'amministrazione credo debba pretenderlo, quindi su questo vigileremo". (dire)