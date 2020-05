Madonna di San Luca: la benedizione in piazza Maggiore, ma senza processione

Diffuso dalla Curia il cerimoniale della madonna di San Luca, prevista per mercoledì 20 maggio. L’Immagine della Beata Vergine di San Luca verrà portata privatamente su un automezzo dei Vigili del fuoco, senza processione e partecipazione di popolo, dalla Cattedrale di San Pietro a Piazza Maggiore, sul sagrato della Basilica di San Petronio, per la tradizionale Benedizione alla Città e all’Arcidiocesi alle ore 18.00. Alla Piazza non sarà possibile accedere e anche lungo il tragitto non si potranno creare assembramenti.

La cerimonia verrà trasmessa in diretta su E’Tv-Rete7, Canale 99, Trc e in streaming sui social di 12Porte. L’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi accoglierà l’Immagine e pregherà per la Città e l’Arcidiocesi ricordando anche i defunti e i sofferenti in questo tempo di coronavirus. Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco, le autorità cittadine e i rappresentanti del Consiglio comunale.

Al termine della Benedizione l’Effigie della Madonna sarà ricollocata sull’automezzo e riportata alla Cattedrale, sempre privatamente e senza processione, e farà una breve sosta davanti al monumento dedicato ai caduti della II Guerra Mondiale nel 75° anniversario.

Dal 1740 la benedizione si estende anche a tutti i bolognesi, ovunque si trovino nel mondo. In quell’anno, infatti, venne eletto Papa il bolognese card. Prospero Lambertini, che prese il nome di Benedetto XIV. Legatissimo alla sua città natale ogni anno alle ore 18.00 in punto, nel mercoledì della settimana di presenza della Madonna in città, si inginocchiava in direzione di Bologna per ricevere la benedizione per l’intercessione della Beata Vergine di San Luca.

Nella giornata di mercoledì 20 maggio l’accesso alla Cattedrale sarà possibile dalle ore 8.15 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00. Giovedì 21 nella Cattedrale alla mattina si svolgerà un incontro riservato al clero con le dovute distanze e precauzioni, presente in chiesa o collegato dalla tv o sul canale YouTube. L’accesso alla cattedrale, pertanto, sarà possibile a partire dalle ore 11.30 fino alle ore 22.00.