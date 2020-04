Coronavirus, la madonna di San Luca uscirà per benedire Bologna, pianura e montagna

Lunedì 13 aprile, il lunedì di Pasqua, al termine della messa celebrata dal cardinale Zuppi, l'immagine della Madonna uscirà per benedire tutta la diocesi in tre momenti: la città, la pianura e la montagna. La benedizione, alle 11.30, sarà accompagnata dal lancio di razzi colorati che potranno essere visti da tutte le direzioni. Il rito si svolgerà senza la partecipazione dei fedeli e sarà vietata la salita e l'accesso al Colle della Guardia. Sarà possibile però seguire l'evento attraverso i mezzi di comunicazione.

"In risposta alle tante richieste di un'uscita straordinaria dell'Immagine della Beata Vergine di San Luca", l'arcivescovo di Bologna, il Cardinal Matteo Zuppi, ha deciso di recarsi il lunedì di Pasqua, 13 aprile, al Santuario sul Colle della Guardia per celebrare la messa alle 10, e per deporre davanti all'Immagine i nomi di quanti sono morti in queste settimane.

Lo rende noto la Curia rinnovando anche l'esortazione di Zuppi ad abbellire, nella domenica di Pasqua, la città e i paesi, "come segno esterno di resurrezione e vita nuova, addobbando le finestre, i balconi delle case, chiese, campanili e torri con i tradizionali addobbi, con drappi colorati, stendardi, bandiere e soprattutto con i disegni dei bambini di questo periodo". A Mezzogiorno e alle 19, inoltre, tutte le campane suoneranno a festa. "Vorremmo manifestare con un segno concreto la nostra gioia - afferma l'arcivescovo - rendendo bella e colorata la nostra città, partendo dai luoghi dove abitiamo. Esponiamo dalle finestre e dai balconi gli addobbi tradizionali ma anche quanto riteniamo mostri vita e fiducia nel futuro, come disegni e tappeti".