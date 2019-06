'ndrangheta, maxi operazione in Emilia, Armeni: "Imprenditori sapevano"

Duro colpo alla 'ndrangheta in Emilia-Romagna: 16 arresti, 60 indagati, 67 perquisizioni, 300 uomini impiegati e maxisequestro di denaro e beni immobili. Così la Polizia di Stato di Bologna, in collaborazione con quella di Parma, Reggio Emilia, Piacenza e con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, hanno eseguito una vasta operazione nei confronti del sodalizio ‘ndranghetista operante in Emilia, storicaménte legato alla nota famiglia mafiosa dei Grande Aracri di Cutro.