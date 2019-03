Mafia in Emilia-Romagna: "In cantiere 600 beni confiscati"

Finora i beni confiscati alla mafia e destinati all'Emilia-Romagna sono 144 beni, quelli in cantiere 627. Tra questi, 176 sono gli immobili già confiscati e 451 quelli ancora in confisca non definitiva. Su Bologna, in totale, sono 39.

"Quelli attualmente in lavorazione sono una sessantina - afferma Ennio Mario Sodano, prefetto di Lecce ed ex direttore dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati - in totale sono circa 140 quelli già destinati nel corso degli anni".

Questi dati sono stati forniti durante l'incontro "L'esperienza emiliano-romagnola per il contrasto alle infiltrazioni mafiose" all'interno della settimana della legalità organizzata dall'Assemblea Legislativa.

Tra i relatori, la prefetta di Bologna Patrizia Impresa e il questore Gianfranco Bernabei. "Si arriva a sequestrare i beni - afferma la prefetta - per un atto di prevenzione ma poi si ha spesspo difficoltà per l’utilizzo e la ricollocazione".