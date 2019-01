Inaugurazione anno giudiziario: 60 magistrati contro le politiche sui migranti

60, i magistrati emiliano-romagnoli hanno firmato un foglio, distribuito prima dell'inizio della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario, in cui vengono riportate le parole di don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele e di Libera, secondo cui "dobbiamo insorgere quando vengono violati i più elementari diritti umani e assumerci la nostra responsabilità come cittadini e come cristiani. Il primo grande naufragio è quello delle nostre coscienze". Frasi seguite da una poesia scritta da Marco Puglia, magistrato di sorveglianza a Santa Maria Capua Vetere. Nella poesia, un bambino che sta attraversando il mare a bordo di un gommone si rivolge alla madre, e quando il gommone naufraga dice "nessuno, mamma, ci è venuto ad aiutare".

Lo scopo dell'iniziativa, spiega ai cronisti Carlo Sorgi, presidente di sezione del Tribunale del Lavoro di Bologna e segretario regionale di Magistratura democratica, è "sensibilizzare su un tema in questo momento fondamentale, vale a dire la tutela e la salvaguardia della vita umana, un principio indispensabile per qualsiasi consesso civile e che è al di sopra di tutto. La prima cosa- afferma- è salvare la vita umana, e questo ci siamo sentiti di dire". E per farlo si è scelta l'inaugurazione dell'anno giudiziario "perchè- riconosce Sorgi- ci siete voi giornalisti e potevamo, quindi, rilanciare questo concetto - e specifica - non c'è nessun richiamo a dati ideologici, l'hanno firmato magistrati con sensibilità trasversali". (dire)