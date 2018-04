Falsa e-mail di rimborso della Tim, la Polizia: 'Non aprite il link'

La Polizia di Statto su twitter mette in guardio sulle e-mail truffa che comunica il rimborso del gestore telefonico Tim. "Fate attenzione, la mail vi dice di aver pagato due volte la stessa bolletta e come richiedere il rimborso. Non abboccate, non cliccate sul link, è tutto falso".

Si tratta della tecnica del phishing, una particolare tipologia di truffa realizzata su Internet. Attraverso una e-mail, solo apparentemente proveniente da istituti finanziari (banche o società emittenti di carte di credito) o da siti web che richiedono l'accesso previa registrazione (web-mail, e-commerce ecc.). Solitamente nel messaggio è indicato un link e, qualora l'utente inserisca i propri dati riservati, questi saranno nella disponibilità dei truffatori.