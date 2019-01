Malalbergo: torna a casa ubriaco, poi le bastonate alla moglie

Un uomo, M.T., di 37 anni, è stato arrestato dai Carabinieri di Altedo per maltrattamenti in famiglia. A dare l'allarme di quanto stava accadendo è stata la vittima delle violenze, ovvero la moglie del soggetto, di quattro anni più giovane di lui.

Ai militari, chiamati dopo che la donna si era allontanata dall'appartamento della famiglia, la vittima ha riferito che per l'ennesima volta lui si era presentato a casa ubriaco, e dopo averle rivolto pesanti minacce avrebbe brandito un grosso bastone e lo avrebbe rivolto contro di lei, mancandola però per due volte.

L'uomo, cittadino marocchino così come la moglie, è stato trovato in stato di agitazione in casa, quando i carabinieri sono arrivati. A quanto pare i maltrattamenti andavano avanti da tempo, ma non erano mai sfociati in una denuncia. La coppia ha tre figli.