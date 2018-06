Moto sospetta, inseguimento con i Carabinieri a Malalbergo

Scene da film ieri pomeriggio lungo via Nazionale, a Malalbergo quando i Carabinieri di Molinella hanno messo in azione l'inseguimento di un motociclista in sella a un mezzo da enduro, marca Honda, modello Transalp che qualche ora prima era stata verosimilmente utilizzata come mezzo di fuga nel corso di una tentata rapina ai danni di un tabaccaio di Ferrara.

L’inseguimento dei Carabinieri di Molinella è scaturito grazie alla segnalazione di un Carabiniere libero dal servizio che, essendo a conoscenza del fatto, ha avvistato la moto a Malalbergo e ha telefonato subito al 112.

L’intervento immediato della pattuglia di Molinella non ha lasciato scampo al malvivente che nel tentativo di dileguarsi è finito contro un marciapiede di via Nazionale ed ha proseguito la fuga a piedi, lasciandosi alle spalle la moto, che era stata rubata a un ventottenne di Firenze.

Un caricatore con quattro proiettili e una parrucca

Sul posto, inoltre, sono stati recuperati uno zaino contenente un giubbotto, una collana e degli orecchini in oro bianco, il caricatore di una pistola con quattro proiettili e una parrucca per capelli castani. Il materiale è stato sequestrato e sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri intervenuti.