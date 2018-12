Malalbergo, la Polizia locale avrà in dotazione manganelli e spray al peperoncino

Il 13 dicembre scorso il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento di Polizia Municipale, e Malalbergo è il primo Comune di “Terre di Pianura” ad essersi “ aggiornato “ alle modifiche dell'ultima legge regionale di luglio, la 13/2018. Una decisione innovativa che prevede l’introduzione di nuovi strumenti di dotazione individuale degli agenti , tra i quali manette, giubbotti antitaglio e antiproiettile, cuscini per TSo, caschi di protezione e nuovi strumenti di autotutela che hanno solo scopi e natura di difesa.

Tra questi ritentrano il bastone estensibile e lo spray irritante, meglio conosciuto come spray al peperoncino. Per quanto riguarda il bastone, è bene sottolineare che sarà uno strumento in dotazione agli agenti solo quando disposto dal comandante della municipale, in relazione a specifici servizi.

Così il sindaco di Malalbergo, Monia Giovannini: "Negli ultimi due anni i servizi della Polizia municipale di Malalbergo sul territorio sono raddoppiati, con l'obiettivo di presidiare sempre più la sicurezza stradale e urbana. Negli ultimi mesi le attività e i controlli si sono intensificati sul alcuni fronti. Un'altra novità importante è stata la convenzione con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, che ha svolto in coordinamento con la PM, servizi antitruffa e antiborseggio presso i mercati e controlli di sicurezza durante gli eventi sul territorio, sventando situazioni di disturbo e pericolo per la quiete pubblica, come all'ultima festa di Halloween quando alcuni minorenni sono stati costretti a cessare l'uso di petardi e botti."