Perdita nell'acquedotto, chiusa la statale Porrettana a Malalbergo

Una grossa perdita di acqua sta interessando la frazione di Altedo, nel comune di Malalbergo. La rottura di un grosso tubo dell'acqua potabile è avvenuta tra l'incrocio di via del Corso e via Castellina.

I tecnici Hera sono al lavoro per sistemare la perdita mentre, Protezione civile, Polizia municipale e Carabinieri stanno gestendo il traffico che è stato deviato sulla circonvallazione – Viale 11 Settembre - in entrambe le direzioni. Il comune di Malalbergo fa sapere che ci potranno essere problemi temporanei nell'erogazione dell'acqua nel tratto di via Nazionale interessato dalla rottura.

Per chi viene da e per Bologna queste le deviazioni al traffico: per il traffico proveniente da Bologna, l’uscita su via Bentini, per il traffico proveniente da Ferrara è invece deviato in uscita dalla statale su via Minghetti, con successivo indirizzamento sulla viabilità locale.