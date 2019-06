Casalecchio: donna colta da malore sui 'Bregoli', interviene l'elicottero

Stava percorrendo con un amica il sentiero dei "Bregoli", che da Casalecchio porta alla basilica di San Luca, quando è stata colta da malore. E' accaduto poco prima della 10 di questa mattina sull'ultimo tratto a circa 300 metri dall'uscita.

E' stata l'amica della donna, 50enne, a dare l'allarme alla centrale operativa 118 che inviato sul posto, la squadra in pronta disponibilità del Soccorso Alpino, Servizio Regionale Emilia Romagna, stazione territoriale Rocca di Badolo, ambulanza, auto medica e l'elicottero di Pavullo dotato si verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino.

La persona raggiunta in breve tempo dalla squadra territoriale, è stata valutata e assistita dai tecnici, che dopo averla messa in sicurezza hanno confermato l'intervento dell'elicottero che l'ha trasportata fino all'ambulanza dove poi ha proseguito alla volta dell'ospedale Maggiore

Le sue condizioni non sono gravi. Presente sul posto anche personale dei Vigili del Fuoco.