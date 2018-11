Maltempo, chiusa l'area archeologica di Monte Bibele: "Pericolo smottamenti e caduta alberi"

"L’area archeologica di Monte Bibele non è accessibile ed è chiusa per allerta meteo. Si consiglia di non avventurarsi soli lungo via della Carrozza a causa del rischio di caduta alberi” è l’annuncio pubblicato su tutti i canali del sito archeologico che, come gran parte del territorio, ha dovuto fare i conti con il maltempo. E l’invito è quello di non andare a passeggio in tutta l'area perchè, oltre a cadere alberi, potrebbero esserci degli smottamenti : “Invitiamo tutti a non avventurarsi tra i boschi del Bibele fino a nuove comunicazioni- si legge - e cediamo temporaneamente il posto alle amiche capre, ormai custodi privilegiate della nostra amata montagna”.

Il maltempo che oggi, così come nei giorni scorsi ha colpito il territorio, non ha risparmiato neanche il sito archeologico. L'associazione Arc.a Monte Bibele nasce nel 2016 come associazione di promozione sociale, allo scopo di sostenere il progetto di ricerca promosso e realizzato per volontà dei soci fondatori: un gruppo di archeologi la cui attività ha portato alla creazione dell'attuale Museo Civico Archeologico "Luigi Fantini" di Monterenzio, e dell'Area d'Interesse Archeologico-Naturalistico di Monte Bibele.

L'associazione punta a valorizzazione la promozione, la divulgazione e la tutela del patrimonio archeologico, storico, culturale, naturalistico e ambientale, con particolare riguardo al Massiccio di Monte Bibele, all'alta valle dell'ldice, e a tutti i territori storicamente collegati.