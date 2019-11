Danni maltempo, Centro Protesi allagato: "Tanti danni. Pazienti tutti in salvo, ma abbiamo dovuto chiudere"

Dopo la tregua dal maltempo di questa mattina, nel pomeriggio sono tronate le piogge. Il livello di allerta è ancora alto nel bolognese, dove risultano chiuse diverse strade, interrotti alcuni collagamenti ferroviari e si contano nuovi sfollati (oltre 300) a seguito delle esondazioni e allagamenti della giornata di ieri.

E' il giorno della conta dei danni: dall'agricoltura, alle case private. Non solo. A farne le spese anche le strutture che ospita persone malate, come il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio che ha dovuto chiudere per gli effetti devastanti dell'esondazione del fiume Idice.

Acqua alta in tutto il piano terra, l'area della fisioterapia danneggiata così come tanti strumenti e macchinari, inagibili la cucina e la mensa e l'impianto elettrico saltato: questo lo scenario. "La struttura è inagibile da ieri e siamo stati costretti a interrompere i servizi e chiudere il centro - a spiegare la situazione è Simona Amadesi, responsabile comunicazione del centro di Vigorso - che riprenderà i trattamenti protesici da mercoledì, ma solo a livello ambulatoriale. E' stato chiaro fin da subito, con i piani terra completamente allagati, che la situazione era grave e infatti siamo ancora in black-out, in attesa del ripristino dell'impianto elettrico".

La struttura è vicina all'argine? Era già accaduto qualcosa di simile? "Sì, il nostro parco è a ridosso dell'argine del fiume Idice. Nel 1994 abbiamo un'alluvione pesante tanto quanto questa, se non di più e i danni erano stati ingenti, anche perchè la struttura non era ancora stata rinnovata".

Ieri al momento dell'esondazione c'erano dei pazienti ricoverati? "Sì, 25 pazienti, tutti nei piani primo e secondo, quindi fuori pericolo. Fin da subito sono arrivati gli uomini della Protezione Civile insieme ai Vigili del Fuoco per gestire l'emergenza. Abbiamo poi contattato le persone che sarebbero dovute venire fra oggi e domani per annullare gli appuntamenti".

Che tipo di danni avete subito? "Al momento non abbiamo ancora quantificato ma a parte tutta la zona fisioterapia, la cucina e le sale della mensa sono stati danneggiati macchinari e strumenti come carrozzine e verticalizzatori".

Budrio è il comune più colpito dall'esondazione dell'Idice e sono oltre 300 le persone evacuate, mentre centinaia di poveri animali hanno perso la vita nelle stalle a ridosso dell'argine. Il sindaco Maurizio Mazzanti ha spiegato che: "Qualcuno si è rifiutato di lasciare la propria abitazione, ma che la situazione sta tornando lentamente alla normalità e le strade sono quasi tutte percorribili". Dalla Protezione Civile l'aggiornamento di questo pomeriggio parla di 25 persone ricoverate al palazzetto dello sport e 10 squadre (per 50 uomini in totale) al lavoro per la messa in sicurezza delle zone colpite.