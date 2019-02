Esondazione Reno, Castel Maggiore: le immagini dell'argine rotto | VIDEO

La piena ha spaccato un pezzo d'argine, spezzando in due la strada sottostante, invadendo campi, allagando case e capannoni. La zona Boschetto a Castel Maggiore è interdetta alla circolazione, e molti residenti non posso ancora rientrare nelle proprie abitazioni.

Il Reno ha distrutto tutto per chilometri: la terra è un ammasso di fango, con blocchi di cemento e detriti sparsi ovunque, e le coltivazioni di grano sono un mero ricordo. Le gru sono a lavoro nel punto esatto in cui il fiume ha esondato, e macabro lo spettacolo per chilometri.

Qualche residente passeggia per vedere con i prori occhi il disastro: due persone camminano a testa bassa, incredule per quanto accaduto, consapevoli che ci vorrà tempo prima che tutto torni alla normalità. Siamo riusciti ad arrivare fin sotto l’argine, in via Passo Pioppe, e le immagini parlano sole.

Campi di macerie e detriti, con acqua che seppure in quantità minore continua a uscire dai fossi, intasando anche le fogne. I residenti sperano che adesso non piova per un po' e nonostante l’emergenza che li ha colpiti vogliono una sola cosa: tornare nelle proprie case, tornare a coltivare i propri campi.