Maltempo, il Reno rompe gli argini: allagamenti, strade chiuse ed evacuati

Argini rotti tra Argelato e Castel Maggiore nella corsa delle acque fangose del fiume Reno verso il mare. E' un pomeriggio di apprensione e allerta lungo i Comuni della provincia i cui confini affacciano lungo le sponde del fiume, ingrossato dalle piogge e dal discioglimento delle nevicate. Una decina di persone sono state tratte in salvo in alcuni comuni della provincia, ricoverate negli ospedali di Bologna e Bentivoglio per ipotermia. In un caso alcuni residenti, soccorso in un primo momento, sono stati entrambi sopresi dall'irruzione delle acque fangose fuori degli argini, e sono rimaste intrappolate. Un elicottero dei Vigili del fuoco li ha tratti in salvo.

Dopo il drammatico passaggio nella mattinata vicino a Bologna, dove in zona Borgo gli allagamenti hanno fatto evacuare una decina di case dai Vigili del fuoco, il fiume ha rotto gli argini nei due comuni della Bassa, tra le frazioni di Malacappa e Boschetto. Diverse anche in questo caso le famiglie evacuate, me per il momento non risultano feriti o dispersi.

Alcune strade, e in particolare la Sp3 'Trasversale di pianura' sono state chiuse, così come il Ponte Vecchio tra Cento e Pieve di Cento. A Castel Maggiore è stata allagata la frazione di Boschetto, mentre ad Argelato il Comune ha mandato la polizia locale ad evacuare gli abitati attorno alla frazione Malacappe. Nei comuni di Calderara e di Casalecchio diversi allagamenti, mentre la piena ha iniziato stamane presto a Vergato a far sentire la sua potenza, allagando una strada e alcuni garage.

Le previsioni per le prossime ore annunciano un leggero miglioramento, anche se l'allerta meteo sarà 'rossa' per tutte le prossime 48 ore, nei bacini di pianura.

Leggi anche: