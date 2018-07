Nuovo nubifragio a Bologna: pioggia battente, vento forte e allagamenti

Annunciato e dopo poche ore arrivato. Nuovo nubifragio nel bolognese, dopo quello che dieci giorni fa ha causato diversi danni e disagi in città e in provincia. Questa volta a essere colpito di più è il quadrante a nord-ovest del capoluogo emiliano, tra la Valsamoggia, San giovanni in Persiceto, Castel Maggiore San Giorgio di Piano e Castello D'Argile.

Decine le chiamate ai Vigli del fuoco, così come sono decine i millimetri di pioggia caduti in pochi minuti. Al momento però non si segnalano particolari danni o disagi, a parte qualche allagamento. La situazione è in aggiornamento.

Viste le numerose chiamate che stanno pervenendo al 115 a causa del maltempo, i Vigili del Fuoco rendono noto che potrebbero verificarsi delle congestioni alle linee. I tempi di attesa per i vari interventi potrebbero prolungarsi a causa delle numerose richieste.

Dalla provincia

Disagi sulle strade di San Pietro in Casale: diversi alberi abbattuti e sottopassi allagati. La Polizia Municipale raccomanda prudenza.

A Molinella il sindaco Dario Mantovani sta facendo un sopralluogo su tutto il territorio: la precipitazione, molto violenta, "ha abbattuto diversi alberi e causato danni alla linea elettrica" ha scritto in una nota. Il personale dei Vigili del Fuoco di Molinella si é giá attivato, unitamente agli altri distaccamenti, per far fronte alle numerose richieste di intervento con una seconda squadra.

A Minerbio si registrani disagi al traffico e alberi caduti nella zona di Ca' de Fabbri. GUARDA IL VIDEO.

A Valsamoggia il sottopasso di via Ca' Rossa è allagato.