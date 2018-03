Pioggia gelata e ghiaccio, il giorno dopo: la situazione e le previsioni meteo

Il peggio sembra essere passato, ma anche per oggi i raggi del sole non toccheranno il suolo della provincia bolognese. Bologna fa ancora i conti con neve e pioggia gelata, all'indomani di una giornata particolarmente difficile, soprattutto sul tema degli spostamenti. Anche questa mattina A1 e A14 hanno conosciuto qualche ora di pioggia gelata e sono state chiuse e poi riaperte.

Tornando a ieri, sono state scongiurate le conseguenze più gravi -i Pronto soccorso degli ospedali non hanno riportato situazioni di particolare criticità- i problemi maggiori si sono registrati soprattutto su autostrade e aeroporto. Per tutta la mattinata di ieri infatti l'A1 è stata chiusa a causa del gelicidio, cosa che ha scatenato un effetto domino sui voli del Marconi. In serata lo scalo bolognese ha fatto sapere di una 40ina di voli cancellati e ritardi anche di tre ore per alcune partenze.

Il motivo? Per l'aeroporto è stata anche colpa del "mancato arrivo delle autobotti" con le scorte di ulteriore liquido de-icing, ovvero l'antigelo spruzzato sui velivoli in funzione antighiaccio, andato esaurito nella mattinata di ieri. Subito i voli hanno cominciato a subire una raffica di cancellazioni, fino all'arrivo dei rifornimenti. "Bloccate dalla chiusura di tutte le Autostrade intorno a Bologna -puntualizza la società aeroportuale- per via del ghiaccio sulle strade, le prime autobotti sono riuscite a raggiungere il Marconi solo alle ore 14".

C'è anche il fronte civico: non si sono registrate situazioni preoccupanti dal punto di vista dei trasporti pubblici urbani, mentre i senzatetto che hanno dormito all'addiaccio in questi giorni continuano a essere monitorati attraverso i servizi di comune e volontari: 'Hai mangiato? Hai freddo? Hai abbastanza coperte?'. Sono queste le domande i volontari fanno ai senzatetto che dormono per strada.

Intanto nelle prossime ore sono previste altre deboli precipitazioni, che sul fare della sera potrebbero anche ritornare a carattere nevoso, ma senza di nuovo fenomeni di pioggia che gela al suolo. Per domani è previsto invece una piccola interruzione, con cielo velato ma privo di nubi. Dall'inizio della settimana poi di nuovo tornerà il brutto tempo anche se con temperature decisamente più miti.

