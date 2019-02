Maltempo e piena del Reno, le acque si ritirano dalle case allagate: la situazione

Inizia il lento ripristino della normalità nelle zone colpite dall'alluvione del Reno. Mentre i residenti stanno via via tornando nelle loro case le istituzioni si sono riunite oggi per fare il punto della situazione. Intanto, sono state riaperte le strade provinciali chiuse durante le fasi di pericolo della inondazione.

La allerta non è ancora passata, ma declassata, e le piogge sono calate e l'ondata di piena è oramai alle spalle dei comuni maggiormente colpiti dalle acque e dal fango, rovinosamente fuoriusciti dopo la rottura dell'argine tra Castel Maggiore e Argelato. Nel complesso. diverse centinaia sono le persone le cui case sono state colte dalle acque del fiume provenienti dall'argine rotto. Molti delle famiglie però già da stanotte faranno rientro nelle proprie abitazioni.

L'esercito è all'opera nell'aiuto ai Vigili del fuoco a drenare le acque che hanno invaso alcuni borghi di Argelato, mentre la corrente è stata ripristinata. A Castel Maggiore invece il Genio militare sta procedendo a rinforzare e a terminare la chiusura dell'argine che ieri è crollato.

Sul punto della situazione oggi si è tenuto un vertice in prefettura, dove sono state principalmente decise due cose: la prima è il rinforzo per l'aiuto ai residenti attraverso squadre di volontari forniti dalla Protezione civile per ripulire dal fango garage, cantine e scantinati.

In seconda istanza il governatore Bonaccini ha annunciato la richiesta dello stato di emergenza al governo. Sempre sul fronte dei danni e dei risarcimenti è la sindaca di Argelato Claudia Muzic a fare il punto e a dare istruzioni su come preparare le carte per i rimborsi.