Maltempo Budrio, il sindaco: "Altra gente evacuata stanotte, ma livello Idice inizia a calare"

Dopo una domenica d'inferno a causa del maltempo, non è ancora tempo di conta dei danni perché continua l'allerta nel Bolognese . La Protezione Civile infatti, ha dimarato un altro bollettino che mantiene alto il rischio idraulico fino alle 24 di domani.

Massima allerta sul Comune di Molinella, dove la piena pottrebbe transitare nel tardo pomeriggio.

Occhi puntati su Budrio, dove in via Viazza nel tardo pomeriggio di ieri ha esondato l'Idice: oltre 300 le persone evacuate, centinaia gli animali che hanno perso la vita nelle stalle a ridosso dell'argine che ha ceduto e decine e decine gli uomini a lavoro. L'evacuazione delle persone è terminata stamattina alle 4, così spiega a Bologna Today il sindaco Maurizio Mazzanti: "Abbiamo terminato l'evecuazione delle trecento persone esattamente alle 3:40 di questa notte in via Rondanini, ma qualcuno si è anche rifiutato e non ha voluto lasciare la propria abitazione. All'alba abbiamo già fatto un giro di ricognizione e possiamo dire che piano piano la situazione si sta normalizzando, il livello del fiume Idice sta scendendo e tutti sono a lavoro per riparare la falla. Ora stiamo organizzando il piano per verificare tutti i danni, ma la maggior parte delle strade sono di nuovo percorribili. Resta ancora interrotta però, la strada provinciale per Molinella". E sulle persone che hanno trascorso la notte nel centro di raccolta allestito nel Palazzetto dello Sport sottolinea: "Sono una ventina le persone che hanno dormito nel Palazzetto, e non ci sono stati particolari diagi. La maggior parte delle persone evacuate ha trovato alloggio per la notte da amici e parenti. Adesso faremo una ricognizione per vedere se possono rientrare nelle proprie case, verificando la presenza di fango ed eventuali problemi".

Maltempo nella provincia di Bologna: criticità anche per il Savena. 20 famiglie evacuate a Malalbergo

Ciriticità ancora sul livello del Savena Abbandonato, nel Comune di Malalbergo, dove gli addetti ai lavori sono all'opera per riparare una falla che si è aperta nel pomeriggio di ieri. "Nella zona Urberseto di fronte caseggiato Torre Gnudi - spiega il sindaco Monia Giovannini,

i mezzi della Regione stanno lavorando al ripristino dell'argine crollato con la posa di massi ciclopici per arginare la rottura lunga nove metri. L'intervento di messa in sicurezza dell'argine si dovrebbe concludere entro le prime ore del mattino. Sul luogo anche la protezione civile Pegaso e le pattuglie di Carabinieri e Polizia Locale". A Malalbergo sono state poco meno di venti le famiglie evacuate, e 4 le persone che alla fine hanno deciso di trascorrere la notte nel centro di accoglienza allestito dal Comune.

