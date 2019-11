VIDEO| Maltempo: frane e allagamenti, case evacuate in più Comuni

San Benedetto Val di Sambro

Sono quattro le abitazioni evacuate a San Benedetto Val di Sambro, in località Bacucco, dove un ponte è franato. Il sindaco Alessandro Santoni ha ordinato l'evacuazione perché il ponte è l'unica via di accesso alle case: quattro i residenti portati via.

Val di Zena

A causa del maltempo i Viigli del Fuoco hanno evacuato alcune abitazioni in Val di Zena, nel territorio di Pianoro. I caschi rossi hanno utilizzato dei gommoni per aiutare le famiglie ad allontanarsi dalla propria abitazione.

Loiano

Disagi anche a Loiano, in via Napoleonica a causa di uno smottamento: la strada è stata chiusa e una famiglia è stata fatta allontanare dalla propria abitazione, a causa della frana che minacchia l'abitazione. Sul posto sono già intervenute tutte le autorità preposte.