Maltempo: alberi e pali della luce abbattuti dal vento a Castenaso

Il vento e la pioggia che ieri sera si sono abbattutti su Castenaso hanno causato non pochi problemi: in pochi minuti infatti, alcuni alberi sono caduti lungo le strade, causando anche disagi alla circolazione.

Interventi sono stati registrati in via Marano, nell'omonima frazione, dove un grosso albero è caduto lungo l'asfalto, bloccando la strada in direzione Quarto Inferiore. Sempre a Marano, due grosse piante sono crollate anche in via Ciotti, così come alla Stellina.

In alcuni punti i cittadini hanno segnalato allagamenti e l'inclinazione e la caduta di due pali della luce. Il forte vento è riuscito a spostare anche l'impianto semaforico, all'incrocio tra via Bargello e Cà dell'Oro.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, carabinieri, Anc e Ac.