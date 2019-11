Maltempo, Coldiretti: "Eccesso di pioggia e carenza idrica mettono in difficoltà agricoltura e aziende"

A fare una prima conta dei danni causati dal maltempo che da sabato imperversa su Bologna e provincia è la Coldiretti: "L’Italia è stata colpita nella prima metà di Novembre da circa 6 nubifragi al giorno con pioggia torrenziale e tempeste di pioggia, vento, trombe d’aria e grandine con un aumento record del +57% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo un’elaborazione di Coldiretti su dati ESWD. La progressiva tropicalizzazione del clima – commenta Coldiretti Bologna – con eventi estremi che vanno dalla concentrazione delle piogge in tempi brevissimi a lunghi periodi di siccità, indice sempre più sull’agricoltura che rappresenta l’attività economica che più di ogni altra vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma è anche il settore più impegnato a raccogliere la sfida per individuare soluzioni per le colture, per la gestione delle acque e per la sicurezza del territorio".

Così Valentina Borghi, Presidente di Coldiretti Bologna: "L’eccesso di pioggia così come la carenza idrica mettono in difficoltà non solo l’agricoltura ma anche tutto l’ambiente e la biodiversità di cui le aziende agricole, soprattutto di montagna, sono i custodi. Lo spopolamento di queste aree inoltre lascerebbe ancor più spazio all’avanzare dei cinghiali e della fauna selvatica che si svilupperebbero in modo ancor più determinante sono ormai tra gli eventi più temuti dagli agricoltori perché sono causa danni irreversibili che non solo mettono a rischio interi raccolti ma anche gravano sulle strutture e sullo stesso territorio con frane che rendono impraticabili intere aree del crinale".