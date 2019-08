Maltempo: il forte vento sradica il tetto della palestra a Corticella

Il maltempo che ieri pomeriggio si è abbattutto su parte di Bologna e provincia ha causato seri danni al tetto della palestra dell’oratorio Centro Giovanile Corticella, in via San Savino. Una struttura gestista dalle Figlie di Maria Ausiliatrice - Salesiane.

Un rumore improvviso, assordante, e in poco tempo il tetto non c'era più. E così, i gestori, si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a raccogliere l'acqua dal pavimento cercando di salvare il possibile, per non mettere a rischio il regolare svolgimento delle attività sportive, ma che vista la situazione sono state interrotte.

"E' volato via il tetto - spiegano dalla struttura a BolognaToday - E adesso chiediamo un aiuto a tutti, stando pronti a fare anche la più piccola cosa al bisogno e partecipando alla raccolta fondi #sospgscorticella per sistemare di nuovo il tetto".

Chiunque volesse fare una donazione, può farlo inviando la somma all'Iban della Pgs Corticella: Iban: IT70 G070 7202 4080 3100 0114 003