Nubifragio nella notte: strade come torrenti, aziende, case e negozi allagati in Appennino

Violento il nubifragio che si è abbattuto questa notte in Appennino, colpendo pesantemente le zone montane. Danni e disagi si registrano sopratutto a Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme.

A Porretta infatti, numerosi gli allagamenti tra edifici privati e negozi, dpve l'acqua ha invaso le strade che si sono trasformati in veri torrenti.

A Granaglione una frana ha bloccato alcuni residenti e persone che transitavano in auto sulla Strada provinciale 55 , e probabilmente sarà necessario evacuare dei residenti da casa per pericoli di ulteriori smottamenti. Una donna invece, è stata fatta evacuare dalla propria abitazione.

Tra Pianoro e Gaggio risultano varie aziende allagate, e i caschi rossi stanno utilizzando con delle motopompe per drenare l'acqua dagli edifici.

A Monghidoro e zone limitrofe ci sono alberi pericolanti e alberi abbattuti. In particolare una pianta è caduta in via Marino Finzi.

Anche nella zona della 'pianura', ci sono stati moltissimi interventi, in particolare a Medicina, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza alberi, pali della luce e far frobte ad alcuni allagamenti.

Disagi anche nel comune capoluogo. A Bologna un condominio è stato colpito da un fulmine in via Flora, e danni causati dall'acqua si sono registrati anche in via Zanardi e via de Musei.

(Notizia in aggiornamento)