Maltempo: allagamenti e smottamenti, esondano fiumi, case evacuate con i gommoni

Prosegue l'ondata di maltempo e da ieri pomeriggio, su Bologna e provincia, è stata attivata l'allerta rossa della Protezione civile per la piena dei fiumi. Stanotte infatti, le abbondanti precipitazioni hanno favorito un incremento del livello idrometrico di torrenti e corsi d'acqua. Criticità, allagamenti e smottamenti si registrano su tutto il territorio.

Valle dell'Idice e Appennino

A Loiano una frana minaccia un'abitazione in via Napoleonica: la strada è stata chiusa e una famiglia è stata fatta evacuare. A Causa dello smottamento un pezzo di asfalto ha ceduto e sotto stressa osservazione un tubo del gas. A Loiano smottamenti sono stati registrati anche in via del Pozzo . Il canile intercomunale Savena -Idice, è senza ellettricità.

I Vigili del Fuoco sono a lavoro anche in Va Di Zena, facendo evacuare alcune case con i gommoni.

Quattro abitazioni invece, sono state fatte evacuare a San Benedetto Val di Sambro, in località Bacucco, dove un ponte è franato. Il sindaco ha ordinato l'evacuazione perché il ponte è l'unica via di accesso alle case.

Il fiume Savena ha esondato in alcuni punti lungo la Fondovalle, rendendone necessaria la chiusura.

A Rastignano invece, è completamente allagata la pista ciclabile che corre lungo le sponde del fiume. A Carteria strada chiusa per allagamento sotto il ponte della ferrovia, i cittadini sono invitati a fare molta attenzione.

"Abbiamo superato la soglia di criticità, e il Savena è fuoriuscito in alcuni punti - commenta a BolognaToday il sindaco di Pianoro, Franca Filippini - Nel corso della notte abbiamo registrato anche alcuni smottamenti ma nulla che non si verifichi normalmente con le abbondanti piogge. I nostri uomini sono a lavoro da ieri, e dall'alba sono in giro per controllare il territorio, mettendo cartelli che avvisano la cittadinanza, invitando alla prudenza".

A San Lazzaro sono chiusi al transito il sottopassaggio in via Russo, da via Zucchi a via Maestri del Lavoro, il ponte pedonale via Benassi altezza civico 122, e il parco Aldo Moro alla Ponticella.

Le abbandonandi piogge hanno colpito anche la zona di Castenaso, dove via Marano risulta completamente allegata. Nell'omonima frazione invece, molti fossi a bordo strada hanno hià tracimato. Sotto stretta osservazione in queste ore il fiume Idice, che attraversa l'intero territorio. Allagata parte dell'area della Bassa Benfenati.

A Monghidoro uno smottamento è stato registrato a Ca di Cò ma la strada è stata già liberata. Uomini a lavoro sul ponte di Pallerano dove si sono riversati trenta centimetri di fango, ma gli addetti ai lavori sono già sul posto.

A Ozzano sono stati chiusi in via precauzionale il sottopassagio in zona Acquaderna e lo stradello Maggio.

Valsamoggia

Situazione di massima allerta anche in Valsamoggia, dove il Samoggia ha esondato a Bazzano, in una zona di campagna: qui è stata necessaria la chiusura di via Paolazzo.

Allagamenti anche sulla Bazzanese, in località La Muffa: la strada al momento è percorribile ma sotto stretto controllo.

Esondato anche il Rio Marzatore, in via Marzatore, ed è stata necessaria la chiusura in più punti del tratto di sfalto, con accesso consentito solo ai residenti.

"Stuiamo monitorando la situazione da questa notte - sottolinea a BolognaToday il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno - al momento non c'è alcuna situazione di pericolo per la comunità, ma abbiamo il Samoggia e il Rio Marzatore che sono usciti dagli argini in alcuni punti e ci siamo già attivati. Stiamo controllando tutto il territorio".

A Monte San Pietro una piccola frana sta orstruento la via Landa in direzione Loghetto.

A Zola Predosa è stata chiusa via dello Sport.

Fiumi sotto osservazione

Sotto stretta osservazione il fiume Reno: per oggi infatti, è previsto il passaggio della piena. Frana anche in via del ravone.

Sotto controllo in queste ore anche il torrente Idice

Strade chiuse

- Via di Ravone a Bologna

- SP3 tra Budrio e Molinella

- via Napoleonica a Loiano

- Fondovalle Savena

- Ponte della ferrovia a Carteria di Rastignano

- Sottopassaggio via Russo, ponte pedonale via Benassi e parco Aldo Moro a San Lazzaro

- Sottopassaggio in zona Acquaderna e lo stradello Maggio a Ozzano

- via Paolazzo a Bazzano

- via dello Sport a Zola Predosa

- via Marzatore a Valsamoggia

- Sp 45 a Bentivoglio

- Ponte della Bettola a Castel Guelfo

- Ponte Cattani a Rioveggio

- Smottamento in zona Molino del Pero, chiusa strada da Cà di Picchio e dal Fondovalle a Monzuno

- ponte Sperticano a Marzabotto

- Località Bacucco, ponte franato a San Benedetto Val di Sambro

. Sono state chiuse la Sp 45 a Bentivoglio per il Navile e il Ponte della Bettola a Castel Guelfo per il Sillaro.