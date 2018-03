Maltempo e gelicidio, Ausl: 'Accessi ai Ps ortopedici sotto controllo'

Sul fronte delle cadute in seguito alle strade chiacciate dal gelicidio, la città sembra aver retto il colpo. L'Ausl di Bologna comunica che, a parte situazioni di disagio alla casa della Salute di Sasso Marconi, gli impianti sanitari non hanno registrato afflussi eccezionali o ingorghi ai Pronto Soccorso.

Dalle 7 alle 13 di venerdì 2 marzo sono state 117 le emergenze trattate contro una media di 123 nella stessa fascia oraria, così come i traumi sono stati 38 rispetto ad una media di 32. In aumento, invece, le telefonate che sono state, sempre dalle 7 alle 13, 261 rispetto ad una media di 185. La maggior parte, tuttavia, non riguardanti questioni di emergenza sanitaria.

Rafforzata la Centrale Operativa del 118 con 2 Operatori in più in Centrale, 7 ambulanze in più, e due in preallarme (1 ambulanza area nord + 2 in preallarme; 3 ambulanze area città e 3 ambulanze area sud)

Per quanto riguarda gli accessi al Pronto soccorso ortopedico negli ospedali, in quasi tutti gli accessi nelle ultime ore sono stati addirittura inferiori alla media. Problemi invece alla Casa della Salute di Sasso Marconi: sono saltate le prenotazioni al Cup perché gli operatori dello sportello residenti in zone disagiate non sono riusciti a raggiungere la struttura.

PRENOTAZIONE ESAMI. Nessuna sanzione per chi non ha disdettato un esame o una visita prenotati l’1, 2 e 3 marzo. Ai cittadini che non si sono presentati ieri 1 marzo, e che non potranno presentarsi oggi 2 e domani 3 marzo a visite o esami già prenotati senza disdirli non sarà applicata la sanzione amministrativa prevista. Non occorre, pertanto, presentare alcun giustificativo.

NEVE E ANZIANI SOLI. L’Azienda Usl di Bologna assieme ASP Città di Bologna collabora al Piano M.A.i.S. (Monitoraggio Anziani in Solitudine) per le avverse condizioni meteo invernali messo a punto da Comune e CUP2000. Il piano prevede, tra l’altro, telefonate specifiche agli anziani soli ritenuti maggiormente a rischio (sulla base dell’elenco fornito dalla Azienda USL di Bologna, ricavato dalla nostra Banca Dati Fragilità), con questionario per rilevare sintomi sentinella o situazioni critiche di varia natura; in caso di allerta, il piano prevede l’attivazione del supporto o intervento di emergenza più indicato.

ASSISTENZA DOMICILIARE. Garantita l’assistenza domiciliare che prevede tra l’altro, esecuzione prelievi urgenti, TAO, urgenze indifferibili (entro 24 ore), controlli terapie, attività terapeutiche ed urgenze non procrastinabili.

DIALISI. Dialisi, garantiti i trattamenti di emodialisi in tutti i centri Dialisi Ausl

MACCHINARI E BLACKOUT. Si raccomanda a quanti fanno uso di apparecchiature sanitarie elettriche a batteria (come respiratori o nutripompe), di mantenerle sempre cariche, in modo da garantire la funzionalità delle stesse apparecchiature anche in caso di black out elettrici.