Maltempo su Bologna: grandine e alberi pericolanti

Violento ma breve nubifragio si è abbattuto sulla città. Pioggia, ma soprattutto grandine, che ha preso a macchia di leopardo come in zona Murri e in zona Stadio,/Andrea Costa. Alberi pericolanti in via Zanardi, e qualche danno alle auto, ma nulla di paragonabile alla grandinata del giugno scorso, con chicchi grandi come albicocche che hanno devastato i parabrezza e le carrozzerie delle auto.

Le previsioni

Il peggioramento era stato annunciato nei giorni precedenti, con l'arrivo di una 'goccia' fredda da Nord che incrocia venti umidi da ovest. L’azione della perturbazione favorirà un movimento delle precipitazioni dai quadranti meridionali verso le pianure. Esse, già dal mattino, potranno assumere carattere organizzato e risultare persistenti nelle aree centro-occidentali. Di conseguenza, l’instabilità andrà concentrandosi tra le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Qui saranno possibili, specialmente nelle zone pianeggianti, rovesci e temporali organizzati, localmente capaci di dar luogo ad accumuli abbondanti.

