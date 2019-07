Maltempo, arrivano i temporali: torna la grandine, ci sono danni

Come annunciato il maltempo è tornato nel bolognese, con un violento temporale che si è abbattuto in Appennino. La grandine è caduta nell'alta Valsamoggia e a Loiano e temporali e violente piogge di sono abbattute tra Sasso Marconi e Pianoro, ma anche a valle San Giovanni Persiceto e Sant'Agata Bolognese. Quasi tutta la porzione collinare e montuosa del bolognese è stata spazzata da vento e pioggia. I vigili del fuoco sono impegnati in zona di Monghidoro e Fontanelice per alcuni alberi caduti. La parte più colpita sembra essere stato l'Appennino a est delle Due Torri, con danni alle auto e parabrezza sfondati da chicchi con dimensioni che hanno raggiunto il diametro di limone.

Come anticipato dalle previsioni meteo, Il decorso della seconda settimana di luglio sta riservando sorprese, dopo un giugno avido di precipitazioni e con temperature al di sopra della media del periodo.