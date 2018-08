Maltempo, bomba d'acqua a Loiano. Il videsindaco: 'Faceva paura'

La bomba d’acqua che ieri pomeriggio ha colpito la provincia bolognese, non ha risparmiato alcuni comuni dell’Appennino.

Disagi sono stati registrati a Loiano, in particolare nella zona di Roncastaldo. Ad essere invasa da fango e acqua scivolati da un terreno arato, una strada che porta a un paio di abitazioni private, tra cui quella del vicesindaco Alberto La Rocca: “In pochi minuti è venti giù tutto. Faceva paura, la velocità e la quantità di fanghiglia questa volta era impressionante - spiega - abito dove é scesa una certa quantità di fanghiglia che ha anche bloccato la via e invaso l’abitazione di un anziano. Insieme ad alcuni amici ci siamo attivati subito per risolvere la situazione. La prima cosa è stata aiutare questa persona, assicurandoci che tutto fosse apposto, e poi abbiamo iniziato a pulire e spalare con i mezzi a nostra disposizione per liberare la strada”.

Ieri sera disagi, sempre a causa di acqua e fango, sono stati registrati anche lungo la Fondovalle, tra il pozzo di Monzuno e i laghetti. Immediatamente sono intervenuti gli addetti ai lavori e i vigili del fuoco per riportare la situazione alla normalità, alternando la viabilità su una sola corsia.