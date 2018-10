Maltempo, pensanti disagi a Monterenzio: residenti senz'acqua

Pesanti i disagi a Monterenzio, dove da alcune ore la frazione di Pizzano, così come diverse abitazioni lungo via Idice, via Cà del Sole, via Cedri, via Coltermine e via Caduti di Cefalonia sono senza acqua, e da quanto si apprende ci vorrà del tempo prima che la situazione ritorni alla normalità.

A spiegare cosa è accaduto è il sindaco Pierdante Spadoni, che sta informando la comunità anche attraverso i social: “Il problema questa volta viene dalla bassa - si legge - molte zone sono senza corrente elettrica causa maltempo e i sistemi di pompaggio di Hera sono bloccati. Molto probabilmente passeranno ore prima che tutto torni alla normalità in quanto, anche quando sarà ripristinata la linea elettrica, occorrerà tempo per far si che le pompe idrauliche alimentino di nuovo le condotte e i serbatoi idrici”.

Aggiornamenti. “Entro mezzanotte Enel sistema il problema elettrico a Ozzano al pozzo Mirandolino - scrive il sindaco Spadoni - punto di partenza dell'acquedotto che serve la valle dell'Idice fino a valle di Monterenzio capoluogo. Per le 6 di domattina circa il servizio idrico dovrebbe tornare alla normalità".