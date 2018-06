Maltempo, Comitato Navile: 'Invasi da melma e acqua putrida'

Durante l'incontro del 29 maggio u.s. in Comune con l' Assessore Valentina Orioli e lo staff tecnico della Bonifica Renana e del Comune di Bologna lo avevano fatto presente: "Il Navile che ben conosciamo, così com'è può diventare pericoloso in poche ore". Lo riferisce in una nota il comitato "Salviamo il Navile", dopo il nubifragio della notte scorsa che ha causato diversi disagi in città.

Ieri i residenti si sono ritrovati con case, cantine, cortili, automobili, negozi e uffici invasi da un'onda di acqua putrida, che ha lasciato una melma nera e scivolosa su ogni cosa".

"Abbiamo fatto presente che la situazione del Sostegno del Battiferro con i suoi portoni bloccati e la via alternativa della cascatina a sinistra semibloccata dai detriti poteva creare problemi al deflusso di una bomba d'acqua. Inoltre, la pulizia del tratto del Navile dal Battiferro al ponte della ferrovia forse avrebbe peggiorato la situazione in quanto l'acqua che arrivasse veloce e in grande quantità avrebbe trovato l'ostacolo della vegetazione imponente nel tratto non pulito e bonificato - continua la nota del Comitato - viceversa, la pulizia dell'intero tratto del Navile dalla chiusa del Battiferro, dove origina, fino al Ponte della Bionda dove si ricongiunge, avrebbe fornito una cassa di espansione per una eventuale piena assorbendo energia e acqua e scaricando la piena del Canalazzo".

