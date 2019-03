Blitz maltempo a fine marzo: neve in Appennino e il forte vento fa danni

Colpo di coda dell'Inverno. Nella tarda serata di ieri un rapido ma intenso fronte perturbato -proveniente da Nord- ha scaricato nel bolognese temporali, vento forte e addirittura neve un Appennino. Un vero e proprio blitz, durato una manciata di ore.

Le temperature oggi sono calate sensibilmente, riportandosi leggermente sotto la media partendo però dai livelli di caldo inusuale e anomalo, persistente da diverso tempo nella pianura padana.

Mentre in Appennino ha fatto ricomparsa qualche centimetro di neve, alle porte della Romagna, nell'imolese, il forte vento -annunciato ieri da una allerta della Protezione civile- ha causato qualche problema e il danneggiamento di alcune vetture in sosta. A Casalfiumanese un albero è in strada e ha danneggiato un'auto che stava circolando. il conducente, un 33enne non è rimasto ferito. Nel complesso sono stati una cinquantina gli interventi dei Vigli del fuoco relativi alle conseguenze del vento forte, tutti senza conseguenze di rilievo.

Le previsioni nel brevissimo termine danno temperature in brusca risalita e tempo stabile come ormai ci ha abituato questo periodo siccitoso, ma ulteriori novità sono previste per l'inizio di aprile.