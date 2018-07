Nubifragio nella Bassa: la conta dei danni il giorno dopo

Sono state una 30ina le chiamate ai Vigili del fuoco, dalle 20 alle 24, impegnati a intervenire in vari comuni della pianura bolognese per allagamenti agli scantinati e danni e disagi provocati dalla caduta di rami e alberi lungo le strade della Bassa.

I comuni più colpiti nella coda della tempesta d'acqua che ha sferzato il capoluogo da ieri pomeriggio sono stati, dopo quelli del quadrante Nord-Ovest, quelli a Nord di Bologna come Minerbio, Bentivoglio, Molinella, Baricella, Malalbergo, Castel Maggiore. Lungo la direttrice Bazzano Molinella, secondo le rilevazioni Arpae ieri pomeriggio sono caduti dai 20 ai 40 millimetri di pioggia in soli 30 minuti.

Proprio a Molinella si segnala un albergo la cui copertura in catrame è stata scoperchiata, mentre sono diverse le segnalazioni per alberi abbattuti e Black out nelle frazioni più Nord-Est, al confine con Ravenna e Ferrara. Diverse anche le provinciali occluse da alberi e detriti caduti sulle carreggiate. Assieme ai Caschi Rossi, a prestare i primi soccorsi e a deviare il traffico sono giunti anche la Polizia Municipale e i Carabineri. Fortunatamente il nubifragio non è durato a lungo, e non si registrano per fortuna feriti.