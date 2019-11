Maltempo Budrio, Idice torna a esondare: residenti evacuati di nuovo

Torna a uscire l'acqua dalla falla del torrente Idice, e alcuni residenti sono stati evacuati nuovamente. Non c'è pace per il territorio di Budrio, in emergenza da oltre 48 ore per la rottura dell'argine in località Motta. Le piogge di questa notte, nuovo 'round' dopo quelle del weekend, hanno fatto rialzare di poco il livello del fiume, ma tanto è bastato perché l'acqua riuscisse dalla falla di via Viazza e si riversasse nelle campagne attorno.

Diversi residenti sono stati evacuati di nuovo: qualche abitante infatti era rientrato autonomamente in casa nella serata di ieri, nonostante l'ordine di evacuazione ancora in atto, ma da stamattina diverse squadre dei Vigli del fuoco sono al lavoro per scortare nuovamente i residenti lontano dalle abitazioni a ridosso dell'area allagata.

La città metropolitana e il comune di Budrio in particolare, hanno emesso un ulteriore avviso: le vie Rondanina, Erbosa, Volpino, Montefano-Vedrana Nord, Viazza destra e tutte le laterali fino all'argine devono essere evacuate.

La raccomandazione è di non rientrare in casa fino a che non sia stato diramato il cessato allarme, neanche se la situazione dovesse migliorare a vista. E' necessario mantenere le indicazioni delle ordinanze dei giorni scorsi. Per informazioni 051 6928292

La pioggia continua a cadere anche se dal punto di vista del meteo per Arpae non dovrebbero esserci sorprese nelle prossime ore, almeno per il territorio bolognese. La nuova perturbazione sta 'sfogando' sull'area a ovest, colpito soprattutto il modenese.

Maltempo nel bolognese: linea ferroviaria interrotta

Il maltempo ha provocato disagi anche alla circolazione dei treni. La linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore è stata interrotta tra Mezzolara e Budrio per l'esondazione del torrente Idice. Treni attivi tra Bologna e Budrio e tra Mezzolara e Portomaggiore. Nel tratto intermedio, interrotto a causa dell'esondazione, sarà in funzione un servizio sostitutivo di bus, in coincidenza con i treni, alle stazioni di Budrio e di Mezzolara.

Malalbergo

Ad Altedo forte criticità in via Boschi all'altezza dell'oratorio Scarani, le abitazioni in zona sono state evacuate in via cautelativa. La falla sul Savena, in corrispondenza di Torre Gnudi, regge e l'acqua si sta ritirando dalla strada. Via Boschi resterà chiusa in via precauzionale da via I Maggio e via Travallino. A Pegola è stata chiusa via Cavedagnone Massei dall'altezza di via Marzabotto a via Boschi.

Nella zona compresa tra via Boschi, via Montefiorino, via Scalone il Savena è esondato nelle aree di campagna circostanti il servizio regionale Area Reno e Po' di Volano sta predisponendo torri faro per cercare di vedere e capire come arginare la falla, coadiuvati da unità di protezione civile. A Malalbergo ieri 11 persone sono state trasferite nel centro di accoglienza allestito dal Comune in via Bentini ad Altedo, e un'altra decina avrebbero trovato ospitalità da amici e parenti. La situazione sta tornando alla normalità.

Valle dell'Idice e Appennino

Le abbandonandi piogge hanno colpito anche la zona di Castenaso. Via Marano è stata completamente allegata. Nell'omonima frazione invece, molti fossi a bordo strada hanno tracimato. Allagata anche parte dell'area della Bassa Benfenati, ma la situazione è in via di miglioramento

A Loiano una frana minaccia un'abitazione in via Napoleonica: la strada è stata chiusa e una famiglia è stata fatta evacuare. A Causa dello smottamento un pezzo di asfalto ha ceduto e sotto stressa osservazione un tubo del gas. A Loiano smottamenti sono stati registrati anche in via del Pozzo . Il canile intercomunale Savena -Idice, è senza ellettricità. I Vigili del Fuoco a lavoro ieri anche in Va Di Zena, dove hanno fatto evacuare alcune case con i gommoni.

Quattro abitazioni invece, sono state fatte evacuare a San Benedetto Val di Sambro, in località Bacucco, dove un ponte è franato. Il sindaco ha ordinato l'evacuazione perché il ponte è l'unica via di accesso alle case.

Frane e smottamenti anche a Gaggio Montano, dove la Città metropolitana sta valutando la chiusura della provinciale per Santa Maria Villiana a causa di una frana.

A Grizzana Morandi chiusa la strada per la località Puzzola e smottamenti si registrano a Tudiano, Veggio e Termine.

Il fiume Savena ha esondato in alcuni punti lungo la Fondovalle, rendendone necessaria la chiusura.

A Rastignano è stata completamente allagata la pista ciclabile che corre lungo le sponde del fiume. A Carteria strada è stata chiusa per allagamento sotto il ponte della ferrovia, i cittadini sono invitati a fare molta attenzione.

A Pianoro sono stati chiusi temporaneamente il Ponte Bailey e del Ponte delle Oche. La circolazione stradale è temporaneamente chiusa da Botteghino verso Zena.

A San Lazzaro sono chiusi al transito il sottopassaggio in via Russo, da via Zucchi a via Maestri del Lavoro, il ponte pedonale via Benassi altezza civico 122, e il parco Aldo Moro alla Ponticella. Sempre a San Lazzaro, in via Zena, sono entrati in azione i sommozzatori dei Vigili del Fuoco per disostruire l'avelo del fiume, che è stato sotruito da diversi tronchi nel punto dove c'è il passaggio di media pressione del gas. Sul posto anche i tecnici Hera. Disagi si sono registrati anche in via Croara, ma la viabilità è stata già ripristinata.

A Monghidoro uno smottamento è stato registrato a Ca di Cò ma la strada è stata già liberata. Uomini a lavoro sul ponte di Pallerano dove si sono riversati trenta centimetri di fango, ma gli addetti ai lavori sono già sul posto.

A Ozzano sono stati chiusi in via precauzionale il sottopassagio in zona Acquaderna e lo stradello Maggio.

A Borgo Panigale via del Faggiolo è senza corrente elttrica da questa notte

Valsamoggia

Situazione di massima allerta anche in Valsamoggia, dove il Samoggia ha esondato a Bazzano, in una zona di campagna: qui è stata necessaria la chiusura di via Paolazzo. Anche altre due strade secondarie sono state chiuse per smottamenti. Ieri allagamenti anche sulla Bazzanese, in località La Muffa: la strada al momento è percorribile ma sotto stretto controllo.

Esondato anche il Rio Marzatore, in via Marzatore, ed è stata necessaria la chiusura in più punti del tratto di sfalto, con accesso consentito solo ai residenti.

A Monte San Pietro una piccola frana ha ostruito la via Landa in direzione Loghetto.

A Zola Predosa è stata chiusa via dello Sport.