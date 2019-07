Maltempo e temporale, interrotto il concerto alle Caserme rosse

Un breve passaggio e senza grossi disagi in città, ma il temporale di ieri sera ha portato gli organizzatori di Oltre festival a interrompere il concerto in programma, il primo di una quattro giorni di musica al parco delle Caserme rosse. Durante la perormance del rapper Rkomi e prima dei main eventers Noyz Narcos, quello che sembrava un imminente forte temporale ha indotto lo staff ad agire preventivamente, per evitare problemi di sicurezza. La musica è stata interrotta e gente quindi è stata fatta defluire mentre ancora non aveva iniziato a piovere, creando sconcerto e smarrimento tra i fan paganti.

"L’imminente pericolo dovuto alle avverse condizioni atmosferiche (fulmini e forte vento) ci ha costretto a prendere una decisione determinata da ragioni di sicurezza e ordine pubblico e l’unica scelta possibile era di interrompere immediatamente lo spettacolo (durante il live del penultimo artista in scaletta) per garantire l’incolumità del pubblico, degli artisti e degli addetti ai lavori" spiegano gli organizzatori di Oltre sui social, precisando che sarà possibile "rimborsare tutti i biglietti cartacei e digitali della giornata del 3 luglio 2019 e, inoltre, di offrire l’ingresso gratuito a chi presenterà il biglietto del 3 luglio in cassa per le giornate del 4 e 5 luglio".