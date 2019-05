Maltempo, pioggia in provincia: allagamenti e strade chiuse

Ore difficili oggi pomeriggio in provincia, dove il maltempo ha causato numerosi disagi.

In Valsamoggia alle 19 è stata chiusa la strada provinciale 76 in entrambi in sensi di marcia, in località Stiore, a causa dell’erosione della strada del torrente Samoggia.

A Ozzano invece, a destare preoccupazione sono stati i torrenti minori Marzano, Gorgara e Centonara. In via Panzacchi si sono allagate delle cantine perché sono 'saltati' alcuni tombini. Il Centonara è salito di livello nel tratto tra la via Emilia e la Ferrovia, allagando parte degli Stradelli Guelfi, e campi limitrofi. Per questo è stata chiusa via Marconi: strada che dovrebbe essere riaperta già domani mattina. Molta acqua lungo le strade di via Nardi e via degli Orti, Via Colombarola, via Tombarella e in zona Tolara di Sotto. Chiuso, inoltre, il guado sullo Stradello Maggio. Meglio nella zona collinare, anche se il Gorgara ha portato detriti su Via San Pietro e Via delle Armi.

Problemi sono stati registrati anche nell'imolese. In particolare a Castel Guelfo, in via Roma e via Gramsci sono stati riscontrati problemi con le fogne, che non hanno tenuto e parte delle cantine sono state allagate.