Maltempo, pioggia su Bologna: strade chiuse e allagamenti, traffico in tilt

Il maltempo colpisce ancora su Bologna. A causa delle abbondanti piogge che hanno colpito il capoluogo per tutta la mattinata, in vari punti della città sono segnalati allagamenti in sottopassi, strade incroci e cantine. In viale Felsina un albero è caduto sulla sede stradale, causando la momentanea interruzione del traffico locale di bus e auto. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale che hanno lavorato per ore alla rimozione dei detriti. Altri danni dovuti all'acqua sono segnalati in via Tukory, via Bellinzona, via Castiglione, via del Genio e via del Ravone, via di Barbiano. Via San Mamolo chiusa tra via Codivilla e via San Vittore per un allagamento. Stessa sorte anche per via Toscana, dove si procede su una sola corsia tra via Parisio e via Malvolta. Stesso discorso per quanto rigurada l'incrocio tra Siepelunga e Molinelli. I danni maggiori sembrano essersi verificati alla base delle strade che portano sui Colli, dove le piogge torrenziali delle ultime ore hanno stautrato i torrentelli e i tombini di scolo e si sono riversati nelle strade, allagando in alcuni punti con l'acqua fino alle ginocchia.

Le piogge sono date in esaurimento nelle prossime ore, ma è stata emanata una allerta meteo per quanto riguarda i fiumi e il rischio frane e smottamenti per tutto il bolognese.

Notizia in aggiornamento