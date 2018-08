Maltempo: allagamenti e alberi caduti in provincia

Anche nella giornata di ieri e in nottata il maltempo ha fatto diversi danni. Su alcuni tratti della Fondovalle Savena, nei pressi del pozzo di Monzuno, è segnalato fango e rallentamenti del traffico. Vigili del Fuoco e tecnici a lavoro.

Nella zona a sud di Bologna. tra Castel San Pietro e Toscanella di Dozza, la pioggia ha provocato diversi disagi, mentre a Imola si sono allagati alcune cantine, la zona stazione e il centro commerciale Leonardo, anche via Gambellara è stata invasa dall'acqua. Sempre a Imola, alberi caudti in via Graziadei e viale Dante.