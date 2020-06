Maltempo, nubifragio sul Bolognese: allagamenti e alberi abbattuti

Bomba d'acqua nel tardo pomeriggio nel Bolognese, dove i vigili del fuoco sono ancora impegnati in decine di interventi un po' in tutto il territorio di pianura, con particolare concentrazione a Ovest del capoluogo.

I comuni più colpiti risultano essere Anzola, Casalecchio, Crespellano e Calderara. Allagamenti, sottopassi allagati e alberi caduti anche in città, in zona Saragozza, a Borgo e alla Barca. Si segnalano anche allagamenti sulla Porrettana, all'altezza di San Biagio. Il sindaco di Calderara Giampiero Falzone ha esortato la popolazione a non percorrere i sottopassi, in attesa che la protezione civile esca per verificare eventuali danni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizia in aggiornamento