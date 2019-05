Maltempo, la situazione in città: strade riaperte e circolazione

Dopo la pioggia torrenziale di ieri, che ha colpito diverse zone della città provocando allagamenti, la situazione sta tornando alla normalità. Anche via San Mamolo - tra le strade più colpite da acqua e fango - già da ieri sera è stata riaperta al traffico. Così come viale Felsina e via de Amicis, chiuse al traffico per interventi dei Vigili del fuoco e della Polizia locale.

Gli agenti della Polizia Locale, ancora al lavoro per smottamenti e danni alle strade, stamattina hanno riaperto alla circolazione diverse vie, tra le quali: via Siepelunga incrocio via Molinelli, via Barbiano, via Genio.

Si raccomanda comunque di prestare attenzione alla guida. Prevista ancora pioggia per il pomeriggio di oggi, che andrà ad attenuarsi in serata. Fiumi sorvegliati speciali: l'allerta arancione della Protezione civile è valida fino alla mezzanotte di oggi.