Acquazzone sul bolognese, allagamenti e alberi divelti

Oltre 20 millimetri di pioggia caduti in mezz'ora in città, oltre 30 sul territorio tra Budrio, Medicina e Molinella. Il breve ma sostenuto temporale chesi è abbattuto ieri sera sul bolognese ha provocato qualche allagamento, soprattutto in provincia, situazione però ritornata nell'alveo della normalità in breve tempo.

Anche Bologna è stata spazzata da raffiche di vento e pioggia intensa e a farne le spese è stato qualche albero, i cui rami sono caduti in strada, ma senza fare danni o intralciare il traffico. Una decina le chiamate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco.