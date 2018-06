Maltempo, tromba d'aria in città: alberi caduti a Cadriano, voli dirottati al Marconi

Un temporale durato pochi minuti ma abbastanza violento oggi pomeriggio nel bolognese. In alcuni comuni la pioggia mista a grandine hanno causato la caduta di rami e alberi, anche su auto in sosta, come a Corticella.

La via Cadriano è chiusa a causa della caduta di diversi alberi sulla carreggiata. Disagi anche all'aeroporto Marconi: due voli da Madrid e da Monaco di Baviera sono stati dirottati a Verona.