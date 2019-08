Tempesta di vento a Bologna: il bilancio del giorno dopo

Un'altra volta. Dopo l'episodio del giugno scorso la piazzola è stata di nuovo bersagliata dal maltempo. Ma non è stata la sola zona: l'incursione di una velocissima perturbazione ieri ha fatto danni e creato disagi un po' in tutta la provincia. Mentre a Bologna pioggia e vento hanno spazzato tutta la città, in provincia si sono registrati danni per un violento downburst, che ha divelto rami e pali del telefono. In via Zanardi a Bologna, un autobus Tper è stato colpito da un grosso ramo diveltosi in seguito al vento: i passeggeri sono stati fatti evacuare e per rimuovere mezzo e rami sono dovuti arrivare i pompieri con una autoscala. Pesanti i disagi lungo la strada, con la Polizia Locale che ha dovuto deviare il traffico.

Nella notte sono poi proseguiti gli interventi dei vigili del fuoco, già chiamati decine di volte nelle immediatezze dopo il passaggio lampo della perturbazione. in tutto nella notte, i Caschi rossi sono stati chiamati una trentina di volte, per lo più per verificare la stabilità di alberi e tetti, con diversi casi dove il forte vento ha spostato le tegole sulle case.