Forte vento nel bolognese: alberi caduti e tetti pericolanti. A Casalecchio volano tegole

Sono in corso tantissimi interventi delle forze dell'ordine a causa del maltempo. Un forte vento nel pomeriggio ha infatti sradicato diversi alberi in tutto il territorio metropolitano. A Bazzano, segnalano i vigili del fuoco, un albero ad alto fusto è finito sul rimorchio di un mezzo pesante abbattendo anche un muro; si segnalano inoltre tetti e finestre pericolanti.

I vigili del fuoco sono al lavoro per evadere una notevole mole di interventi che si stanno via via accumulando. Anche i carabinieri sono intervenuti per la caduta di un grosso albero a Calderara di Reno dove inoltre la Polizia Locale ha chiuso provvisoriamente per pali pericolanti via Sacernia, nel tratto che va dalla via Persicetana (SP 568) a Villa Bassi.

A Casalecchio, come si vede nel video dei pompieri, parte del tetto della chiesa di San Giovanni Battista è volato via a causa delle raffiche di vento.

A Imola i Vigili del fuoco sono intervenuti per due alberi caduti. Un'acacia di grandi dimensioni, in via Poggiolo, ha interrotto la circolazione stradale. L'altro in via Suore: anche questo è caduto sulla sede stradale e ha interrotto la circolazione.