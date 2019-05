Maltempo in Emilia-Romagna, Vigili del fuoco in allerta

Continua l’allerta meteo in regione Emilia-Romagna, situazione critica soprattutto nel Modenese dove oggi pomeriggio si attende la seconda ondata di piena del fiume Panaro. La direzione generale dei Vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna e il comando capoluogo in regione sono in allarme e tre squadre sono arrivate a supporto da Toscana e Veneto. Si tratta di tre colonne mobili in assetto di soccorso alluvionale con specialisti del soccorso in acqua e mezzi nautici.

Nella giornata di ieri, a Bologna e nella provincia, l’attività di soccorso dei pompieri per contrastare i danni da maltempo è stata particolarmente intensa. I pompieri hanno operato a Bologna in via Salgari, in via Benazza e in via Ristori per danni d’acqua in genere. Critica anche la situazione ad Argelato, dove i pompieri sono intervenuti per vari allagamenti in particolare in via Galliera.

Nella mattinata i vigili del fuoco hanno inoltre operato nella zona di Imola e Monterenzio per mettere in sicurezza degli alberi pericolanti a causa del forte vento. I vigili del fuoco del comando felsineo, poi, sono stati chiamati a fornire supporto ai colleghi di Modena impegnati in numerosissimi soccorsi.