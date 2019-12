Maltempo, alberi e pali pericolanti: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo. Alberi e pali pericolanti o caduta massi ad Argelato, Imola, Castenaso, Monghidoro e Pianoro.

In via dei Gruppi a Livergnano (nella parte alta della strada) sono caduti dei massi e la strada è stata chiusa. A Monghidoro invece, a causa delle preoccupanti condizioni del palo Telecom posizionato lungo il tratto di Via Ca dei Marchi posto tra Viale Roma e l'incrocio con la strada delle Vaiole, si è resa necessaria la chiusura al traffico.

Un altro intervento in Via Stanzano a Castel San Pietro Terme dove un albero è caduto su dei cavi Enel. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con APS e autoscala dal distaccamento di Medicina che hanno provveduto a tagliare l'albero e liberare i cavi