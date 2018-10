Botte e minacce alla ex per i soldi, i Carabinieri lo inseguono nei campi

I Carabinieri lo hanno raggiunto alla fine di un campo dopo che aveva cercato di fuggire. Sono gli ultimi momenti di una vicenda di maltrattamenti in famiglia, violenza e atti persecutori nei confronti di mamma e figlia, il cui epilogo si è consumato ieri a mezzogiorno.

L'uomo, un 45enne cittadino marocchino ora senza fissa dimora e separato da più di un anno, è stato bloccato in via del Terrapieno. Poco prima era stato individuato da una pattuglia di militari a bordo di un'auto, guidata dalla donna, 45enne italiana, dalla quale doveva stare lontano, ma che invece aveva costretto sotto minaccia a salire in auto con lui e mettersi al volante.

Tutto è iniziato con la chiamata della figlia 15enne ai Carabinieri: l'uomo, per l'ennesima volta sarebbe entrato non invitato a casa della donna, con la solita insistente violenza e richiesta di denaro. un comportamento ripetuto nel tempo, tanto che si era mossa la giustizia con un divieto di avvicinamento emesso nei confronti proprio del 45enne, dopo il suo arresto avvenuto a giugno per i soliti motivi.

Nulla da fare, l'uomo continuava a disporre dell'appartamento, e durante le sue 'visite' non risparmiava botte e minacce e prelievi di denaro, arrivando anche a sequestrare i telefoni di ex moglie e figlia per evitare che chiamassero le forze dell'ordine.

Comportamenti continuati fino all'altra mattina, quando gli uomini del comando radiomobile dell'Arma lo hanno raggiunto in auto: lui a quel punto ha abbandonato l'auto della donna con lei a bordo, ed è scappato nei campi, venendo raggiunto e ammanettato dopo un inseguimento a piedi e una breve colluttazione. Ora il 45enne è in carcere con l'accusa di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori.