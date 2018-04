Destinatario di mandato di cattura internazionale, pizzicato in un hotel e arrestato

Era gravato da un mandato di arresto internazionale il 41enne tunisino residente in provincia di Bologna e rintracciato dalla Polizia in un hotel. Così l'uomo è stato tradotto in carcere e messo a disposizione della Autorità Giudiziaria competente.

E' accaduto nel corso della notte appena trascorsa, quando personale della Squadra Mobile ha scovato il soggetto presso una struttura alberghiera di Modena. Da quanto si apprende, sullo straniero pendeva un mandato di arresto internazionale ai fini estradizionali, emesso dalle autorità tunisine il 31 ottobre 2017, per reati finanziari, commessi da Pubblico Ufficiale e truffa telematica.

Lo straniero, durante il mese di ottobre 2017, aveva effettuato una serie di trasferimenti non autorizzati di fondi di denaro per centinaia di migliaia di dinari tunisini.