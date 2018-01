I Maneskin alla Mondadori, cresce l'attesa per la band di X-Factor

Una data bolognese sold-out e il pienone registrato ovunque vadano. Sono gli ingredienti felsinei dell'apparizione dei romani Maneskin, arrivati solo secondi all'undicesima edizione di X-Factor ma comunque star emergenti indiscusse di questa fase post-contest.

Facile prevedere quindi l'affollamento questo pomeriggio alla libreria Mondadori Bookstore, in via d'Azeglio 34, a partire dalle 17:30. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan saranno a disposizione del pubblico per firmare autografi e scattare selfie, ovviamente solo dopo aver acquistato una copia di Chosen, l'album già disco d'oro che al suo interno ha il pass per la postazione firma-copie.

Bologna non è la prima tappa della band di giovanissimi, che ha già toccato altre città, come Milano e Torino, registrando resse, code e file chilometriche.